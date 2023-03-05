«Русским быть модно»: депутат о рекламе Louis Vuitton в цветах флага России Депутат Журавлев: наша спецоперация снова оказывается в тренде сезона

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Реклама Louis Vuitton в цветах российского флага говорит о том, что «русским быть модно», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его мнению, спецоперация снова оказывается в тренде сезона. Он также отметил, что компания уже не в первый раз презентует свою коллекцию, используя российскую символику, в том числе сочетание букв V и Z.

Русским быть модно, а наша спецоперация снова оказывается в тренде сезона, даже если кутюрье делают это подсознательно. В рекламе Louis Vuitton мелькают цвета российского триколора и литера V, которая для западного мира стала символом российской армии. Это не впервые. Тот же дом моды в 2022, презентуя новую коллекцию ювелирных изделий, использовал сочетание V и Z, и тогда сомнений в том, к кому таким образом выражается симпатия, не было вовсе — украинский сегмент интернета взвыл, будто получив пощечину, — сказал он.

Депутат выразил уверенность, что власти Украины опять предложат вычеркнуть «ненавистные буквы» из алфавита, чтобы они «не маячили перед глазами». Однако, добавил он, такой шаг осложняется тем, что в имени украинского президента Владимира Зеленского присутствует эти буквы.

А если вычеркнуть все русские буквы из украинского алфавита — вообще получается интересно, — продолжает Журавлев.

5 марта пользователи Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) оставили множество гневных комментариев на странице бренда Louis Vuitton из-за рекламы с использованием белого, красного и синего цветов. Они расценили это как поддержку России.