«Роют себе могилу»: сенатор ответил на угрозы США уничтожить «Арктик СПГ-2» Цеков: США роют себе могилу угрозами уничтожить «Арктик СПГ-2»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Работник на территории, где идет строительство плавучего завода для сжиженного газа

Угрозы Соединенных Штатов уничтожить российский проект «Арктик СПГ-2» говорят о недалекости американского истеблишмента, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, подобными высказываниями Вашингтон сам себе роет репутационную могилу в глазах мирового сообщества.

Фактически они себя ослабевают в мировой политике. Сами роют себе могилу, яму. Они этого не понимают, потому что люди не очень глубокого ума, с манией величия. Они считают, что США все позволено и все сойдет с рук. Не сойдет, — сказал сенатор.

Цеков отметил, что США всеми возможными методами пытаются нанести урон России. Сегодня, продолжил сенатор, все понимают, что именно Вашингтон стоит за подрывом «Северных потоков». Теперь Белый дом старается ослабить энергетические возможности России на других направлениях.

Сейчас им важен наш арктический проект. Мы ожидаем это от них, но этими заявлениями они обращают внимание не только россиян, но и другие страны, а другие страны такие действия США не поощряют, — объяснил Цеков.

При этом собеседник считает, что Москве не стоит опускаться до уровня Вашингтона и посылать в его сторону ответные угрозы. В России, как и в мире, достойное, умное руководство и гораздо более уважаемое, чем в Соединенных Штатах, резюмировал сенатор.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт сказал, что Вашингтон планирует добиться прекращения проекта «Арктик СПГ-2» и фактически «задушить» его. По его словам, сейчас ведется работа по «закручиванию гаек».