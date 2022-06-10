Ростовский суд заочно арестовал экс-судью Хахалеву за мошенничество

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 10 июня заочно арестовал на время предварительного следствия на два месяца экс-судью из Краснодарского края Елены Хахалевой, подозреваемую в мошенничестве и служебном подлоге, передает ТАСС. Отмечается, что подозреваемая в зале суда не присутствовала.

По словам судьи, 16 мая 2022 года женщина была объявлена в международный розыск.

Избрать в отношении Хахалевой Елены Владимировны меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания, — сказал судья во время зачитывания приговора.

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год она отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. Следователи подозревают её в обмане сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, Хахалева сама расписывалась вместо них. Всего она незаконно получила 1 195 000 рублей зарплаты.

Накануне Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организацией на строительство красноярского метро.