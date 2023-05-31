Россиянам запретили вывозить из страны патроны и гильзы Правительство запретило вывозить из России патроны и гильзы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия и гильз для патронов к оружию определенных калибров. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина. Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства, — говорится в сообщении.

Постановление было подготовлено в рамках исполнения президентского указа «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что Россия по-прежнему занимает второе место в мире среди стран — поставщиков оружия, уступая только США. По словам депутата, российское оружие экспортируют в 43 страны, наибольшая доля поставок приходится на Индию, Китай, Египет и Алжир. Журавлев отметил, что в общем объеме экспорта не менее половины занимает авиационная техника. Он предположил, что наибольшим спросом пользуется истребитель Су-30.