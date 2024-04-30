Россиянам рассказали, на сколько их оштрафуют за мусор на даче Депутат Чаплин: за мусор на даче россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неправильное хранение мусора и химикатов на даче грозит штрафом до пяти тысяч рублей, предупредил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Также, по его словам, за мусор непосредственно на дачном участке предусмотрено взыскание до трех тысяч рублей.

По закону каждый участок должен использоваться в соответствии с видом разрешенного использования, а также содержаться в чистоте и быть не захламленным. Ответственность за нарушения предусмотрена региональным законодательством. В Москве за мусор на участке владелец может заплатить до трех тысяч рублей. А вот за неправильное хранение бытового мусора и химикатов — до пяти тысяч рублей, — объяснил собеседник.

Чаплин добавил, что перед началом уборки стоит провести инвентаризацию и при необходимости закупить дополнительные материалы. Он подчеркнул, что важно полностью убрать прошлогоднюю листву, обрезать деревья и утилизировать остатки консервации.

Проверьте двери, окна, замки и крышу. Это самые уязвимые зоны. Проверьте погреб, сараи и чердаки: за зиму там могли обосноваться грызуны. Также уделите внимание теплице, — посоветовал депутат.

Ранее Никита Чаплин напомнил, что при сжигании травы выделяется крайне токсичный диоксин. По его словам, вещество опасно и для человека, и для садовых культур. Депутат подчеркнул: траву лучше собирать и утилизировать, так как практически во всех СНТ есть специальная зона, где дачники выбрасывают мусор. Депутат напомнил: одним из наиболее популярных альтернативных способов избавиться от травы является ее переработка в органические удобрения.