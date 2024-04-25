Дачникам назвали крайне токсичное вещество, выделяемое горящей травой Депутат Чаплин: при сжигании травы на даче выделяется крайне токсичный диоксин

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При сжигании травы выделяется крайне токсичный диоксин, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, вещество опасно и для человека, и для садовых культур.

Диоксин, выделяющийся при сжигании травы, является крайне токсичным веществом и для человека с животными, и для окружающей среды. Он раздражает дыхательную систему, провоцируя аллергию. Кроме того, горящая прошлогодняя трава вредит почве, снижая ее плодородие, что чревато потерей урожая. Если в окрестности находятся многолетние растения, то они также будут под угрозой, начнут болеть и погибнут, — отметил Чаплин.

Собеседник подчеркнул: траву лучше собирать и утилизировать, так как практически во всех СНТ есть специальная зона, где дачники выбрасывают мусор. Депутат напомнил: одним из наиболее популярных альтернативных способов избавиться от травы является ее переработка в органические удобрения.

Это незаменимый способ в сельском хозяйстве, который позволяет добиться максимальной пользы от каждого участка земли. Многочисленные исследования показали, что такой способ обработки значительно повышает урожайность и качество посадок. Поэтому лучше бороться с травой правильно, — подытожил Чаплин.

Ранее он рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. Если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным. Парламентарий предупредил, что проблема с завершением проекта иногда связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке.

Собеседник напомнил о проверке документов на недостроенное здание — если они оформлены только на земельный участок, то постройка на нем будет рассматриваться как материалы для строительства, и после завершения проекта придется самостоятельно оформлять дом.