Россиянам раскрыли, как правильно унаследовать земельный участок Депутат Гаврилов: участки земли наследуются только через нотариуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для унаследования земельного участка необходимо обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, документ следует оформить в течение полугода со дня смерти наследодателя.

При этом, если срок пропущен, его можно восстановить или добиться признания прав на данное имущество через суд. Спустя еще шесть месяцев необходимо получить свидетельство о праве на наследство и разделить земельный участок, если требуется.

Если земельный участок поступает в общую долевую собственность наследников, то он может быть разделен между наследниками по соглашению между ними либо в судебном порядке с учетом особенностей, предусмотренных законодательством. При этом запрещается заключение такого соглашения до получения наследниками свидетельства о праве на наследство, — добавил Гаврилов.

По его словам, если земельный участок не вошел в состав указанного в завещании наследства, то право собственности на него переходит в порядке наследования по закону, даже если завещанием определены доли наследников на жилой дом, расположенный на таком участке. Как подчеркнул депутат, раздел земельного участка между наследниками осуществляется с учетом минимального размера участков соответствующего целевого назначения.

При невозможности раздела в таком порядке участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на его получение. Так, преимущественное право может быть признано за наследником, обладающим совместно с наследодателем правом общей собственности на этот земельный участок, например за супругом наследодателя. Остальным наследникам предоставляется компенсация, — рассказал Гаврилов.

Парламентарий добавил, что в случае наследования земельного участка, не поставленного на кадастровый учет, до выдачи свидетельства о праве на наследство наследник вправе обратиться в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. При этом статус наследника должен быть подтвержден соответствующим документом, отметил депутат.

Затем необходимо получить выписку из ЕГРН. После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня представить заявление о государственной регистрации права и необходимые документы в Росреестр в электронной форме или в течение двух рабочих дней на бумажном носителе, — подытожил Гаврилов.

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