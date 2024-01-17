Россиянам объяснили, как погасить долги с помощью налогового вычета Депутат Чаплин: россияне могут погасить долги с помощью налогового вычета

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Россияне имеют право погасить долги путем зачета налоговой переплаты, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что в 2020-м вступили в силу нормы, согласно которым граждане получили возможность избавиться от обязательств за счет возврата излишне уплаченного НДФЛ.

В 2020 году вступили в силу правила, согласно которым налогоплательщики могут погасить имеющуюся задолженность по имущественным налогам за счет возврата излишне уплаченного НДФЛ в связи с получением налогового вычета. Зачет переплаты производится независимо от вида налога, причем эта процедура происходит как по решению налогового органа, так и по заявлению налогоплательщика, — добавил Чаплин.

По его словам, на налоговый вычет не могут рассчитывать люди, имеющие большую задолженность перед государством, при этом речь не о НДФЛ, а о налоге на транспортное средство, землю или недвижимость. Парламентарий подчеркнул, что обычный налоговый вычет можно получить через Госуслуги.

Подаем через Госуслуги заявление на получение налогового вычета, а как только перечисляют сумму — оплачиваем ей квитанции за ЖКХ. Что касается лимитов на налоговые вычеты, то в 2024 году она увеличены: образование, лечение, медицинские услуги — до 150 тыс. рублей, на обучение ребенка — до 110 тыс. рублей. Что касается недвижимости, то получится вернуть не более 260 тыс. рублей, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин заявлял, что снизить ставку по ипотеке просто, если пользоваться всеми предложениями банков, а также регистрировать сделку на официальных онлайн-сервисах. Парламентарий отметил, что ряд выгодных условий иногда предоставляет и сам застройщик. Он подчеркнул, что финансовые организации предлагают оформить кредитную карту, например, в обмен на снижение ставки по ипотеке. Депутат напомнил, что льготы иногда предоставляют тем, у кого в определенном банке зарплатный проект.