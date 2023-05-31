Депутат раскрыл «лазейки» в законе для уменьшения земельного налога Депутат Чаплин: земельный налог в меньшем размере могут платить Герои России, инвалиды I и II групп и пенсионеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Земельный налог имеют право платить в меньшем размере Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды: I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды детства; ветераны и инвалиды боевых действий, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин. Он добавил, что на подобную льготу могут рассчитывать граждане, пострадавшие от радиации и принимающие участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, пенсионеры и многодетные дети. По его словам, в законе также есть «лазейки», позволяющие оспорить суммы выплат.

По его словам, размер земельного налога зависит от размера налогооблагаемой базы и ставки земельного налога. Парламентарий подчеркнул, что налогооблагаемая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, а кадастровая стоимость определяется на основании кадастровой оценки, проводящийся с определенной законом периодичностью.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. То есть ваш участок площадью 1200 кв.м. стоит 10 млн. рублей, то вы будете платить налог только с суммы в пять млн рублей, — объяснил Чаплин.

Депутат добавил, что «с момента размещения проекта отчета каждый собственник вправе подать замечания в отношении оценки объекта недвижимости в течение 20 рабочих дней». Собеседник отметил, что если замечания не были поданы, остается возможность оспорить результаты кадастровой оценки.

В 135-ФЗ прописано, что результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены гражданами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают их права и обязанности в суде или комиссии. Однако для оспаривания владельцами участков результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в комиссию не является обязательным, — рассказал Чаплин.

По его словам, если удается оспорить результаты определения кадастровой стоимости, то рыночная стоимость объекта недвижимости должна устанавливаться на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость. То есть заинтересованному лицу необходимо обратиться к оценщику для определения рыночной стоимости участка, а уже с отчетом о рыночной оценке в суд, подчеркнул Чаплин.

Существует вероятность, что получится снизить кадастровую стоимость. Но придется заплатить за проведение рыночной оценки и понести судебные расходы. Для человека, владеющего 6-15 сотками, такие затраты явно несоразмерны возможным выгодам от уменьшения земельного налога, - отметил депутат.

Ранее Чаплин рассказал, что в случае, если соседи по дачам загрязняют территорию, следует обращаться в суд. Штраф за нарушение может составить до 50 тысяч рублей. По словам Чаплина, нередки случаи, когда отдельные члены садовых товариществ разводят атисанитарию, например, вывозят мусор из квартиры в СНТ.