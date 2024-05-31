Россиянам объяснили, как бесплатно и законно присоединить к даче палисадник Депутат Гаврилов: россияне имеют право бесплатно присоединить к даче палисадник

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Россияне имеют право бесплатно и законно увеличить площадь дачного участка за счет присоединения палисадника, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что процедура подразумевает уточнение данных о земле в ЕГРН.

При выявлении кадастровых ошибок, уточнении границ участка нередко обнаруживается, что фактическая площадь используемой земли гораздо больше, чем указано в свидетельстве о праве собственности. Такие излишки можно официально оформить в собственность и уточнить площадь земельного участка в ЕГРН. Таким способом можно увеличить участок на 10% от площади, — добавил Гаврилов.

Парламентарий отметил, что на законных основаниях допускается увеличение участка за счет прилегающей территории путем перераспределения земель. Депутат объяснил, что данный способ позволяет присоединить соседнюю территорию, в том числе палисадник.

Так, владельцы земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, индивидуального жилищного строительства могут присоединить к своему земельному участку соседние земли, если в результате такого присоединения площадь принадлежащего им земельного участка не будет превышать предельные максимальные размеры земельных участков, установленные местными правилами землепользования и застройки, — заявил Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что перераспределение земель и земельных участков — платная процедура. По его словам, стоимость определяется в том числе на региональном и муниципальном уровнях.

Гаврилов ранее рассказал, что обязательное требование об уточнении границ установлено только для участков, находящихся в публичной собственности, предоставляемой без торгов. Парламентарий отметил, что определить точные границы дачной территории можно при выполнении кадастровых работ, после чего новые сведения вносятся в ЕГРН.