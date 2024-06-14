Россиянам назвали худшие месяцы для отпуска Депутат Чаплин: худшими для отпуска являются месяцы с меньшим количеством будней

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Отпуск лучше не брать в месяцы с меньшим количеством будней, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий объяснил, что отпускные начисляются на основе календарных дней, умноженных на средний дневной заработок.

Когда сотрудник уходит в официальный отпуск, работодатель обязан в течение трех рабочих дней до отпуска перечислить отпускные. Они рассчитываются по-иному в сравнении с зарплатой. Зарплату начисляют за проработанные дни. Отпускные рассчитывают на основе календарных дней, умножая их на средний дневной заработок. Чем меньше в месяце будней, тем дороже стоит каждый из них. Отпуск в такие месяцы лучше не брать, — разъяснил депутат Чаплин.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что несовершеннолетним гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день, который может быть использован в любое удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). Русяев подчеркнул, что при трудоустройстве подростку потребуется предъявить паспорт, СНИЛС и справку из учебного заведения.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее заявил, что пенсионеры могут найти работу, если будут опираться на свои навыки и опыт, а также откроются для новых возможностей. Он добавил, что также есть смысл использовать связи и проявить настойчивость.