Россиян призвали судить за дискредитацию добровольцев СВО Госдума рассмотрит возможность судить россиян за дискредитацию добровольцев СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Госдума рассмотрит проект поправок о расширении ответственности за дискредитацию ВС России, об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram. По его словам, в случае принятия поправок граждан России будут судить в том числе за дискредитацию добровольцев, участвующих в военной операции на Украине. Депутат подчеркнул, что ранее с подобным предложением к нему обратился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.

Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции <...> подготовил поправки, <...> которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них, — написал Пискарев.

Поправки были переданы на рассмотрение в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, добавил депутат.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо Евгения Пригожина, адресованное спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором бизнесмен предложил запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.