Россиян предупредили, чем грозит покупка квартиры с перепланировкой Депутат ГД Чаплин: незаконная перепланировка квартиры грозит большими тратами

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Перед покупкой квартиры важно узнать, не была ли сделана перепланировка и законна ли она, чтобы избежать больших трат, предупредил россиян член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат уточнил, что нужно уточнить, соответствует ли перепланировка требованиям безопасности и сколько будет стоить ее согласование с местной администрацией.

Если продавцы предлагают скидку, то стоит уточнить, сколько вы потратите на согласование перепланировки, выполняя ее самостоятельно, — пояснил Чаплин.

По словам парламентария, скрыть факт незаконной перепланировки в квартире может не получиться. Он пояснил, что при неисправности газового или электрического оборудования коммунальные службы придут с проверкой и узнают о проблеме. Депутат предупредил, что новому владельцу в таком случае будет грозить штраф в размере 2,5 тысяч рублей. Кроме того, его обяжут устранить несоответствия и вернуть квартиру в изначальный вид за свой счет.

Чаплин также порекомендовал перед приобретением жилья узнать сведения об отсутствии или наличии банкротства продавца и его дееспособности. В выписке ЕГРН можно будет в том числе проверить сам объект на обременения и наличие зарегистрированных лиц, заключил депутат.

Юрист Србуи Иващенко ранее рассказала, что за остекление балкона или лоджии могут оштрафовать, если его признают незаконной перепланировкой. В случае, когда остекление ведет к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания или инженерных систем, могут быть применены штрафные санкции.