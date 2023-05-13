Россиянам напомнили о штрафах за окна на балконе Юрист Иващенко: за остекление балкона положен штраф в случае незаконной перепланировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Србуи Иващенко рассказала агентству ПРАЙМ, что за остекление балкона или лоджии могут оштрафовать, если его признают незаконной перепланировкой. Эксперт пояснила, что в случае, когда остекление ведет к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания или инженерных систем, то могут быть применены штрафные санкции. По ее словам, размер штрафа для физических лиц составит от двух до 2,5 тысячи рублей а для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Вообще остекление балкона не требует получения разрешения соответствующего органа. Но только если оно не ведет к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, помехам в работе инженерных систем, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, порче противопожарных устройств, — рассказала Иващенко.

Она добавила, что в остальных случаях суд признает за хозяином балкона право на сохранение конструкции.

Ранее Юрист Петр Гусятников рассказал, что на даче нельзя шуметь ночью, так как это противоречит закону о тишине, а также допускать, чтобы на участке росли опасные для человека растения, например, борщевик. Эксперт пояснил, что в каждом регионе действуют свои нормы, и добавил, что в Московской области нельзя шуметь с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным. По его словам, нарушителям может грозить штраф от 500 рублей.