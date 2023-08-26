Россиян предложили лишать гражданства за уклонение от призыва Депутат Матвеев: Госдума рассмотрит идею лишения гражданства уклонистов

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Госдума рассмотрит законопроект, в котором изложен механизм лишения гражданства тех, кто уклоняется от призыва и мобилизации, сообщил в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Михаил Матвеев. По его словам, пока речь идет о лицах с приобретенным гражданством.

Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов. На следующей неделе он будет внесен в Госдуму для рассмотрения, — написал Матвеев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Согласно тексту закона, сумма штрафа составит до 30 тысяч рублей.

Штраф также может грозить за несообщение в военкомат сведений о месте работы, образовании и семейном положении. Сумма штрафа составляет от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Правонарушением будет являться несообщение сведений о выезде с места жительства в период призыва на срок более трех месяцев. Оно влечет за собой штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Правозащитник Михаил Салкин объяснял, в каких случаях можно избежать штрафа за неявку в военкомат. Более того, по словам юриста, у граждан есть право обжаловать решение в вышестоящем органе или суде.