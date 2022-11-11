Родственникам Байдена навсегда запретили посещать Россию МИД: Россия вводит запрет на въезд 200 граждан США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России ввело запрет на въезд 200 граждан Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба ведомства. В ограничительный список попали братья и сестра президента США Джо Байдена, министры и сенаторы Штатов, а также другие граждане. В публикации говорится, что им запрещен въезд в Россию на постоянной основе.

В ответ на постоянно вводимые администрацией Дж. Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США. <...> Они вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе, — говорится в сообщении.

Помимо родственников Байдена, в стоп-лист попали пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, советник министра обороны Украины Джон Абизаид, замминистры обороны США Колин Кал, Мара Карлин, Селеста Уолландер и Рональд Моултри, министр сельского хозяйства Томас Вилсак, министр образования Мигель Кардона, министр труда Мартин Уолш, министр внутренних дел Дебра Холлан и другие.

В Министерстве торговли США ранее сообщили о том, что американские власти приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной. По мнению чиновников, это позволит в полную силу применять в отношении Москвы антидемпинговое законодательство, а также снизит давление на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций». В последний раз Минторг США подтвердил рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур страны в октябре 2021 года.