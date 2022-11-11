Минторг США лишил экономику России статуса рыночной Минторг США: экономику России нельзя считать рыночной из-за усиления влияния государства

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В Министерстве торговли США сообщили о том, что американские власти приняли решение лишить российскую экномику статуса рыночной. По мнению чиновников, это позволит в полную силу применять в отношении Москвы антидемпинговое законодательство, а также снизит давление на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций».

Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне, — говорится в сообщении министерства.

В последний раз Минторг США подтвердил рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур страны в октябре 2021 года.

Ранее Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике. По его словам, это делает жизнь «более яркой и интересной», а в ближайшие годы она станет «еще интереснее». Он также отметил, что кризисы всегда заканчиваются незаметно. Глава Сбербанка полагает, что правительству сейчас было бы правильным сосредоточиться на поддержке детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь сообщила, что баланс рисков и ситуация для мировой экономики в последние месяцы сместились в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий». По ее словам, структурные изменения российской экономики будут длиться не один год, а в случае наступления мирового кризиса процесс значительно осложнится.