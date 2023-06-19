Россия созывает Совбез ООН из-за поставок западного оружия Украине Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине

Фото: U.S. Army

Россия запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Москва традиционно противодействует «продвижению одностороннего западного нарратива на площадке» организации.

Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса. Оно, как мы ожидаем, начнется в 22:00 по Москве. Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет, — заявил Полянский.

По его словам, на 23 июня западные страны запросили традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что коллективный Запад при поставках оружия Украине руководствуется не «ценностями гуманизма», а стремлением нанести Москве стратегическое поражение. Эти цели уже не скрываются, отметил он на заседании Совбеза ООН.

Он считает, что такая позиция Запада вызвана стремлением «диктовать всем свою волю и свои так называемые правила». Деньги налогоплательщиков Запада, которые выделяются на вооружения для Украины, перетекают на счета западного военно-промышленного комплекса, уточнил Небензя.