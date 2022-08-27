Россия поставит вооруженную охрану в школах на освобожденных территориях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учеников школ Донбасса и других неподконтрольных Украине территорий с 1 сентября будет защищать вооруженная охрана, размещенная в образовательных учреждениях, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС. По его словам, средства на это будут выделены из бюджета Российской Федерации. Охранять учреждения будут сотрудники МВД РФ, ДНР и ЛНР, а также сотрудники Росгвардии.

Президент [России] дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия, — сказал Кириенко в видеообращении к учителям Донбасса на практикуме в «Сириусе».

Ранее президент России Владимир Путин поручил образовательному центру «Сириус» разработать программу поддержки детских талантов в ДНР и ЛНР. Глава государства отметил, что организация обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы помочь в данном вопросе. Путин подчеркнул, что граждане республик Донбасса особо нуждаются в поддержке.