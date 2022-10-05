Россия остановила работу культурного центра посольства Литвы в Москве

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Россия останавливает работу культурного центра литовского посольства в Москве из-за «враждебных» действий республики, сообщается на сайте МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на дополнительные меры воздействия в зависимости от «недружественных» шагов Вильнюса.

Было также заявлено, что с учетом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве — т. н. Дома Балтрушайтиса, — говорится в сообщении.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь был объявлен персоной нон грата, ему дали пять дней для того, чтобы покинуть страну. 31 августа МИД Литвы вручил дипломату ноту протеста в связи с его словами о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Москва в ответ выслала литовского дипломата.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что россиян следует пускать на территорию республики только после ответа на вопрос о статусе Крыма. По его словам, въезд тех граждан РФ, которые заявят о российской принадлежности полуострова, не соответствует интересам национальной безопасности Литвы.