Россиян предложили пускать в Литву после ответа на вопрос «чей Крым?»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил пускать в страну россиян только после ответа на вопрос «чей Крым?». Подразумевается, что они должны высказаться против проведения спецоперации на Украине и признать украинским Крым, пишет Delfi.

Министр считает, что пограничники имеют полное право интересовать у граждан России их позицией относительно действий России на Украине и уточнять, «чей Крым».

Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности, — сделал вывод глава литовского внешнеполитического ведомства.

Ландсбергис отметил, что именно этот факто может стать причиной для отказа во въезде в страну.

Ранее министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва продолжит выдавать россиянам и белорусам визы по «гуманитарным соображениям». Желание позагорать на пляже не считается гуманитарной причиной.