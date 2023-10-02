Россия обвинила Норвегию в грубом манипулировании историческими фактами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители правительства Норвегии на различных площадках позволяют себе неприемлемые выпады в адрес России, заявило посольство РФ в Telegram-канале. Осло грубо манипулирует историческими фактами, опускается до кощунственных параллелей с нацистами и оскорбляет память советских воинов, утверждают в диппредставительстве.

С их стороны имели место грубое манипулирование историческими фактами о Второй мировой войне и послевоенном периоде, а также идеологизированные оценки текущих международных процессов. В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении Северной Норвегии, — говорится в сообщении.

Норвегия демонстрирует высокомерие по отношению к развивающимся странами, открыто ставит под сомнение их способность самостоятельно принимать решения и оценивать геополитическую обстановку, добавили в посольстве.

Ранее независимая международная комиссия ООН представила доклад по расследованию нарушений на Украине. Ее председателем был выбран представитель Норвегии Эрик Месе, который выдвинул ряд обвинений против России.

Также Норвегия запрещает въезд автомобилей с российскими номерами. Соответствующие ограничения вступят в силу с 3 октября.