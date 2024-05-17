Россия может установить новый рекорд в 2024 году Глава Минсельхоза: Россия может побить рекорд по экспорту зерновой продукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может установить новый рекорд по экспорту зерновой продукции в этом году, заявила на пленарной сессии «Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность» глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Она также обратила внимание, что страна не имеет своего флота сухогрузов, и призвала развивать его, передает РИА Новости.

У нас нет своего отечественного флота сухогрузов. У нас с вами большие перспективы по экспорту растениеводческой продукции. В этом году мы идем, как нам кажется, по темпам на рекорд по вывозу наших зерновых, но по большим судам мы работаем только на иностранном флоте, — заявила Лут.

По мнению министра, это «очень плохо», и ситуацию необходимо менять. Лут также отметила, что развитие флота больших судов сложнее, чем создание оборудования или сельхозтехники. На сегодняшний день правительство уже имеет первый проект, его заказчиком выступил «Росагролизинг». Министерства ищут верфи для постройки судна.

Ранее журналисты Bloomberg Майкл Хирцер и Тарсо Велос признали, что в 2024 году Россия оказалась главным поставщиком пшеницы на мировые рынки. По их информации, эксперты прогнозируют дальнейшее доминирование Москвы в этой сфере, поскольку Европе грозит упадок сельского хозяйства из-за непогоды.