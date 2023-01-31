Россия и Белоруссия начнут вместе готовить военных

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Россия и Белоруссия займутся созданием учебно-боевых центров совместной подготовки военных, говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина. Российский лидер поручил Министерству обороны совместно с Министерством иностранных дел провести переговоры с Минском и подписать соответствующее соглашение.

Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера, — сказано в документе.

Ранее сегодня сообщалось, что в Белоруссии начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки российских и белорусских войск. Они отработают применение группировки для защиты Союзного государства, а сама тренировка станет очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза — 2023», которое пройдет в России в сентябре 2023 года.

Ранее военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники в рамках боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ).