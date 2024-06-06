Россия хочет создать генеральные консульства в Азербайджане Галузин: Россия хочет создать генеральные консульства в Азербайджане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Баку ведут обсуждение создания в Азербайджане российских генеральных консульств, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе своего выступления на сессии «Россия — Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, РФ рассчитывает, что переговоры завершатся успехом, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

Хотел бы отметить, что поступательному развитию наших отношений, в том числе поиску новых возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества, отвечало бы создание в Азербайджане наших генеральных консульств. Мы сейчас ведем с азербайджанскими друзьями этот разговор и надеемся, что он тоже увенчается успехом, — сказал Галузин.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Москву и Баку связывают успешные, прагматичные и надежные отношения. Глава государства также обратил внимание, что в Азербайджане открыли свыше 300 русскоязычных школ. Помимо этого, указал президент, в России достаточно много студентов из Азербайджана получают образование, в том числе на бюджетной основе. Путин подчеркнул, что видит большой интерес молодежи к обучению в РФ.