Российским дальнобойщикам могут упростить въезд в Китай Путин сообщил о работе над упрощением въезда российских дальнобойщиков в Китай

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай поддерживает упрощение въезда для российских дальнобойщиков, однако для этого необходимы ответные шаги со стороны России, сообщил глава государства Владимир Путин. На данный момент в этом направлении ведется работа, информирует пресс-служба Кремля.

И если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле: такие вопросы решаются на основе взаимности. Значит, и мы должны то же самое делать со своей стороны. Эти ведомства сейчас работают. Я знаю точно, китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем. Надеюсь, что это будет, — подчеркнул российский лидер на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовиков.

В ходе беседы Путину рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются российские дальнобойщики при въезде в Китай. Сейчас они должны оформлять визы профессиональных водителей. Документ выдается только в приграничных регионах России, что затягивает процесс и делает его дорогостоящим.

Действующий регламент определяется межправсоглашениями между правительствами РФ и Китая, уточнил президент. Для изменения процедур нужно скорректировать документ.

Ранее Путин за рулем КамАЗа прибыл в многофункциональную зону, где начинается один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью. На кадрах видно, как глава государства выходит из кабины.