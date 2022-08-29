Российские военные ударили по базам «Айдара» и «Азова» на Украине Минобороны России: поражены полевые лагеря «Айдара» и «Азова» в Днепропетровской области

Фото: Министерство обороны РФ

Высокоточным оружием наземного базирования выведены из строя полевые лагеря нацформирований «Айдар» и «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) близ города Марганец Днепропетровской области, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, уничтожено свыше 100 человек личного состава, 20 единиц военной техники и порядка трех тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены <...> полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, уничтожен пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировано около 70 бойцов ВСУ и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее Минобороны продемонстрировало кадры штурма подразделениями Воздушно-десантных войск РФ села Благодатное в Николаевской области. В ролике показаны разведка местности с беспилотника, удары по населенному пункту из минометов, а также работа пехоты. Подчеркивается, что противник оказал ожесточенное сопротивление, однако благодаря слаженным действиям штурмовых групп село было взято под контроль в кратчайшие сроки.