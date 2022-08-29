Минобороны показало кадры штурма села Благодатное в Николаевской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минобороны России продемонстрировало в своем Telegram-канале кадры штурма подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ села Благодатное в Николаевской области. В ролике показаны разведка местности с беспилотника, удары по населенному пункту из минометов, а также работа пехоты. Подчеркивается, что противник оказал ожесточенное сопротивление, однако благодаря слаженным действиям штурмовых групп, село было взято под контроль в кратчайшие сроки.

Улица за улицей, происходила зачистка данного населенного пункта, здание за зданием. Работа была кропотливой, но ребята молодцы. Поставленная задача была выполнена, — сказал один из военных.

Накануне Минобороны сообщило, что десантники подразделений ВДВ России остановили попытку прорыва украинской мотопехоты при поддержке БМП на Николаевско-Криворожском направлении. В результате слаженных действий ВС РФ ликвидировали 20 военнослужащих ВСУ и пять единиц техники противника. В ходе боя применялись крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы.