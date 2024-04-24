Ряд российских регионов предложили объединить Матвиенко призвала укрупнить ряд российских регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Валентина Матвиенко

На сегодняшний день в России есть группа регионов, которые следовало бы укрупнить, такое мнение в интервью РИА Новости высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что страна имеет достаточно успешный опыт объединения регионов. При этом Матвиенко не стала говорить, о каких именно регионах идет речь.

Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально, — заявила спикер Совфеда.

Матвиенко выразила уверенность, что время для этого придет. Она также призвала подходить к вопросу укрупнения регионов продуманно, приводя научные экспертные обоснования с расчетами, которые обосновали бы экономическую выгоду объединения. По ее мнению, в таком случае «люди с удовольствием тоже это поддержат».

Ранее Матвиенко предупредила о последствиях изъятия российских активов. По ее словам, такой шаг приведет к разрушению мировой экономики. Кроме того, это решение было бы абсолютно незаконным и нелегитимным, а также беспрецедентным в истории. Матвиенко обратила внимание, что в Европе осознают это.