Раскрыты последствия изъятия российских активов для всего мира Матвиенко: изъятие российских активов приведет к краху мировой экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Валентина Матвиенко

Потенциальное изъятие российских активов приведет к разрушению мировой экономики, заявила в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, такое решение было бы беспрецедентным в истории. Матвиенко также назвала данный шаг незаконным и нелегитимным, передает РИА Новости.

Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя, — заявила спикер Совфеда.

Матвиенко обратила внимание, что США обезопасили себя при подготовке пакета антироссийских санкций. Она предупредила, что при изъятии российских активов Евросоюз потеряет больше, чем Москва. Спикер уверена, что замораживать активы или проценты от доходов с них не в интересах европейцев.

И они держатся пока до последнего, что называется, — резюмировала Матвиенко.

Ранее депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев заявил, что решение США конфисковать российские активы в пользу Украины поставило под угрозу мировую финансовую систему. Он уверен, что действия Вашингтона подрывают доверие других стран к западной экономике.