Российские регионы получат право вводить курортный сбор с 15 декабря Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор к 15 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отдыхающие на набережной Гурзуфа в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил правительству дать регионам право на введение курортных сборов к 15 декабря, сообщается на сайте Кремля. Такие сборы будут вводиться с учетом опыта реализации эксперимента на территории Крыма, Алтайского края, а также Санкт-Петербурга.

Правительству РФ <…> обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора, — говорится в тексте поручения.

Глава государства дал поручение правительству в рамках совещания, посвященного вопросам развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе. В ходе беседы к нему обратился глава Ставрополья Владимир Владимиров, который попросил президента предоставить регионам право на введение курортных сборов на постоянной основе без экспериментального режима.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее призвала правительство России ускорить легализацию гостевых домов. По ее словам, это увеличит доходы региональных бюджетов, а также позволит жителям курортных регионов зарабатывать, не нарушая закон.