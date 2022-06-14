Российские ПВО сбили МиГ-29 и Ми-24 ВСУ Минобороны РФ: комплексы ПВО ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплексы ПВО ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сообщает оборонное ведомство в Telegram-канале. Он добавил, что были перехвачены украинская ракета «Точка-У» и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области, — сказал он.

14 июня стало известно, что российские военные уничтожили высокоточными ракетами «Калибр» украинский арсенал с артиллерийским вооружением и боеприпасами в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области. Российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая три взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное ДНР.