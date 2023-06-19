Российские моряки спасли пассажиров тонущего корабля в Греции Минобороны: экипажи ВМФ спасли пассажиров тонущего корабля в Средиземном море

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков»

Экипажи фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота спасли пассажиров тонущего иностранного корабля «Авалон» в Средиземном море, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, судно следовало под флагами Германии и Греции, всего было спасено 68 человек. Они были эвакуированы на борт сухогруза «Пижма».

Сегодня ночью экипажами фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза «Пижма», спасены 68 пассажиров иностранного судна «Авалон», потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции, — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что операция по спасению пассажиров корабля прошла успешна. Позднее людей доставили в бухту острова Калимнос для последующей передачи на борт катеров береговой охраны Греции.

Ранее отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантике. Аварийный сигнал с терпящего бедствие судна был принят экипажем среднего танкера «Кама», который отклонился от маршрута движения и направился в район аварии, чтобы оказать помощь.