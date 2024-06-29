«России нужно только одно»: Лавров обратился к Западу Лавров: России нужно, чтобы от Запада не исходило угроз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров во время «Примаковских чтений» заявил, что РФ от Запада нужно только одно — отсутствие угроз. Министр выразил надежду, что когда-нибудь страны западной оконечности Евразии осознают тупиковость политики, проводимой США, передает РИА Новости.

Мы заинтересованы только в одном: чтобы с Запада не исходили угрозы нашей безопасности. <...> Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства. Когда-нибудь они одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность для них самих курса, который они проводят под диктовку Вашингтона, — указал Лавров.

Министр также указал на необходимость реформирования ООН. Он объяснил, что современный мир сильно преобразовался и с учетом этого факта преобладание в Совбезе западных государств выглядит несправедливым.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад регулярно эскалирует ситуацию на Украине, вероятно, рассчитывая на то, что Россия испугается. Однако такой план ошибочен, подчеркнул глава государства.

Кроме того, глава государства отметил, что обстрелы ВСУ территорий России западным оружием близки к агрессии. По его словам, Москва в таком случае оставляет за собой право на ответные действия.