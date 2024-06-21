«Не лучше ли идти до конца?»: о чем Путин предупредил Запад

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин обратился к Западу по поводу Украины. Что он сказал, отступит ли Москва от своих целей, изменится ли предложение по урегулированию украинского конфликта?

В чем ошибается Запад

Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита во Вьетнам заявил, что Запад регулярно эскалирует ситуацию, вероятно, рассчитывая на то, что Россия испугается, но такой план ошибочен.

«Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории Российского государства... Тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — отметил президент.

Он заявил, что такой вывод — результат применения элементарной логики. Поэтому, подчеркнул Путин, те, кто считают, что Россия испугается, совершают большую ошибку.

Кроме того, глава государства отметил, что обстрелы ВСУ территорий России западным оружием близки к агрессии. По его словам, Москва в таком случае оставляет за собой право на ответные действия.

«Это требует дополнительного исследования. Но это близко к тому. <...> Ведь о чем идет речь в данном случае? Что те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Ну я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира», — отметил глава государства.

Запад, продолжая снабжать Украину оружием, указывает на отсутствие возможности контролировать его дальнейшее применение, подчеркнул Путин. Россия может поступать аналогичным способом, добавил он.

«И мы также можем сказать: поставили кому-нибудь что-нибудь — и дальше мы ничего не контролируем. <...> Для нас главное — отражать эти удары», — констатировал российский лидер.

Изменится ли ядерная доктрина России

Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, направленных на понижение порога применения ядерного оружия, заявил Путин. По его словам, такие обсуждения ведутся в связи с новыми угрозами со стороны стран Запада. При этом, как отметил глава государства, возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна.

«Я, по-моему, говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые [изменения], и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», — сказал президент.

Путин указал, что страны Запада разрабатывают ядерное оружие сверхмалой мощности для снижения рисков от его применения. По его словам, экспертные круги считают, что такие устройства можно применять и «ничего в этом страшного нет».

«Страшного, может быть, и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание», — объяснил он.

Тем не менее глава государства подчеркнул, что России пока не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар. По его словам, Москва гарантированно уничтожит противника в ответно-встречном ударе.

Что Путин сказал о мирных переговорах

Владимир Путин предупредил, что предложения Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине не будут действовать вечно. Условия РФ по украинскому вопросу будут меняться в зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

«Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка будет что-то меняться. В том числе будут меняться и наши условия, в зависимости от ситуации на земле», — сказал российский лидер.

Также президент отметил, что Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра. При этом для России не важно, где они могут состояться, предложения Москвы лежат на столе, подчеркнул он.

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