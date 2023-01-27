Роскомнадзор назвал причины блокировки сайтов ЦРУ и ФБР Роскомнадзор: сайты ЦРУ и ФБР заблокированы за распространение недостоверной информации

Фото: shutterstock

Сайты Центрального разведывательного управления США и Федерального бюро расследований, а также ряд других зарубежных ресурсов были заблокированы за распространение материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию и направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в стране, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. В частности, на ресурсах были выявлены материалы, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации.

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сайты ЦРУ и ФБР США попали в единый реестр адресов, заблокированных в России. Адреса американских ведомств появились в списке Роскомнадзора. Также под блокировку попал официальный сайт программы Госдепа США по награждениям за правосудие. Решение о блокировке было принято 25 января, а доступ ограничен на следующий день.

Также под блокировку 26 января попал сайт русскоязычного подразделения швейцарской национальной телерадиокомпании SRG SSR. Редакция последовательно выступала с проукраинской повесткой, освещая военный конфликт между Украиной и РФ.