Рогозин рассказал, чем будет заниматься в должности сенатора Дмитрий Рогозин рассказал о планах перевести Запорожье на российское телевещание

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Дмитрий Рогозин

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назначенный 23 сентября на должность сенатора от Запорожской области, планирует на новой работе продолжать помогать фронту в зоне СВО и заниматься восстановлением региона. Как рассказал политик в беседе с «Парламентской газетой», в частности, он намерен перевести регион на российское телевещание.

Нужно перевести всех жителей региона в то же информационное поле, в котором живет вся остальная Россия. Потому что они, в частности, до сих пор вынуждены смотреть украинские телеканалы. А из этого, как вы понимаете, вряд ли может получиться что-то хорошее, — пояснил Рогозин.

Сенатор добавил, что работать будет в плотном взаимодействии с губернатором Запорожской области. Что касается области применения своих сил в Совете Федерации, то новый сенатор признался, что пока еще не определился с выбором комитета, где планирует работать. При этом он уточнил, что намерен выбрать работу, которая принесет больше пользы с точки зрения планов политика.

А планы остаются прежними — как и весь текущий год, я буду заниматься помощью фронту и подготовкой к поствоенному восстановлению региона. <...> Надо рассмотреть разные варианты помощи людям, которые находятся под обстрелами. Организацию новых рабочих мест, запуск в эксплуатацию промышленных предприятий, — подчеркнул Рогозин.

Ранее стало известно, что Дмитрий Рогозин не получит руководящей должности в Совете Федерации. По информации СМИ, политик останется рядовым сенатором.