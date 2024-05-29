РФ заключит безвизовое соглашение с государством Карибского бассейна МИД РФ: безвизовое соглашение в скором времени будет подписано с Сент-Люсией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия и Сент-Люсия в скором времени договорятся о безвизовых поездках между странами, сообщил ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, дата и место подписания соглашения будут определены позднее.

В настоящий момент готово к подписанию безвизовое соглашение с Сент-Люсией. Дата и место его подписания прорабатываются и будут определены позднее в зависимости от графика двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, — обратил внимание дипломат.

Москва продолжает работать над безвизовыми поездками и в другие страны, уточнил Климов. Граждан РФ проинформируют о новых соглашениях по мере выхода на их подписание, констатировал собеседник агентства.

Ранее представители российского МИД рассказали, что ведомство ведет переговоры с африканскими странами об упрощении визовых процедур. Сегодня подобные соглашения действуют с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР.

До этого СМИ информировали, что власти Шри-Ланки решили оставить бесплатными визы для туристов из России. Помимо россиян такие услуги продолжат получать граждане Индии, Японии, Китая, Малайзии, Таиланда и Индонезии. Жителям других стран за 30-дневную визу придется платить $50.