«Реальная оценка силы России»: сенатор раскрыл посыл Чехии об Украине Сенатор Цеков: в Чехии начали осознавать невозможность победы Украины

Фото: Совет Федерации РФ

Сергей Цеков

Президент Чехии Петр Павел способен объективно оценить состояние российской армии, поэтому его заявления являются показателем того, что Прага осознает невозможность победы Украины, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, в стране начали реально оценивать силу России.

Президент Чехии — человек с ястребиным, антироссийским взглядом. Он сам военный, занимал серьезный пост в НАТО. То, что он объективно оценивает состояние российской армии, является показателем того, что они начинают понимать, что Украина однозначно не одержит никакой победы <...>. Происходит реальная оценка силы России и российской армии, — объяснил Цеков.

Русские и украинцы являются одним народом, добавил сенатор. По его словам, всем хочется, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, однако для этого необходимо «отрезвление» народа Украины.

Не верится, что оно придет к руководству Украины, потому что для них война — сохранение своей политической жизни. Они будут тянуть до упора, — добавил политик.

Ранее президент Чехии заявил, что в ближайшем будущем Украина вряд ли восстановит контроль над утерянными территориями. По его словам, нужно оценивать ситуацию «реалистично, а не в розовых очках».