«Разворуют все»: сенатор об идее предоставить Украине помощь в виде кредита Сенатор Цеков: украинские власти разворуют полученные в долг от США деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если США примут законопроект о выделении Украине кредита, то нынешние руководители страны разворуют все полученные средства, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, отдавать долги придется следующим главам государства, поэтому власть не смутит тот факт, что деньги стали «возмездными».

Надо дождаться, когда США примут этот законопроект. Если все-таки они решат, что деньги Украине будут даваться взаймы, то уже не будет так, как два последних года, когда безвозмездная помощь выделялась и на зарплаты, и на пенсии, и на вооружение. Надо будет уже возвращать все долги. Но отдавать долги будут уже следующие руководители, а нынешние разворуют все полученные средства, это всем известный факт, — заявил Цеков.

Принятие данного законопроекта покажет, что уровень поддержки Украины снижается, добавил сенатор. По его словам, страна проигрывает каждый день, а в результате она потерпит крах и руководство просто сбежит с американскими деньгами.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. Он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка». Также стало известно, что в США задумались над тем, чтобы финансировать Киев в формате займа под залог будущей прибыли, которую Вашингтон рассчитывает получить от замороженных российских государственных активов.