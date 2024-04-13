Трамп допустил выделение Киеву денег займом, а не «подарком»

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

На пресс-конференции со спикером палаты представителей Майком Джонсоном экс-президент США Дональд Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. В ходе трансляции Fox News он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка».

Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка, — сказал он журналистам.

Также стало известно, что в США задумались над тем, чтобы финансировать Киев в формате займа под залог будущей прибыли, которую Вашингтон рассчитывает получить от замороженных российских государственных активов. Прибыль могут вывести через облигации или кредит. В этом случае Киев получит €30–40 млрд. Эту схему рассмотрят министры финансов «Большой семерки» на следующей неделе в Вашингтоне и на саммите, назначенном на июнь.

Ранее сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.

Сейчас в Киеве занимаются лишь попрошайничеством и угрозами, заявлял председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, украинская дипломатия в принципе не работает, так как у киевских властей нет о ней никакого представления.