Разработчиков World of Tanks призвали извиниться из-за сбора денег для ВСУ Милонов призвал создателей World of Tanks извиниться из-за сбора денег для ВСУ

Фото: Lesta Games

Разработчикам онлайн-игры World of Tanks следовало бы извиниться перед россиянами за поддержку ВСУ, но блокировать доступ к игре пока не следует, заявил в комментарии NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Ранее в компании Wargaming заявили, что будут собирать средства на военную помощь Киеву за счет внутриигровых покупок в популярной игре.

Разработчики игры World of Tanks должны принести свои извинения перед россиянами, раз они собирают российские деньги, в том числе, и тратят их на поддержку ВСУ. Я считаю, что не стоит сразу прибегать к серьезным мерам и полностью блокировать или запрещать игру на территории России, — сказал Милонов.

По словам депутата, следует объяснить, что большая часть их доходов приходит именно от россиян, поэтому следует с ними пообщаться и сделать так, чтобы подобного больше не происходило. Он уверен, что на Wargaming давит европейский политический истеблишмент. Тем не менее он уверен, что запрет игры не вызовет поддержки у населения.

Нельзя ни в коем случае допускать, чтобы российские деньги шли на поддержку ВСУ, это 100%. Все-таки многие любят, знают эту игру. Я лично не фанат, могу вам честно сказать, что не стал бы там ничего покупать. Но для многих это увлечение, причем совершенно безобидное, поэтому считаю, что запрет на игру многие не поддержат среди населения, — заявил депутат.

Ранее коллега Милонова первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала запретить доступ к игре с территории РФ. По ее словам, на это должны обратить внимание в Министерстве цифрового развития.