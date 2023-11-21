Раскрыты детали внеочередного саммита G20, на котором выступит Путин Путин примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции

Фото: Kremlin.ru

Президент России примет участие в саммите «Большой двадцатки» 22 ноября в формате видеоконференции, сообщил Кремль. В ходе мероприятия будут подведены итоги индийского председательства, а также затронуты темы мировой экономики, климата, проблематики цифровизации и ряд других.

22 ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие во внеочередном саммите «Группы двадцати». Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы, — говорится в сообщении.

Ранее о планах президента принять участие в саммите сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства выступит с речью, связанной с нынешней мировой повесткой, и изложит взгляд Москвы на проблемы в этой сфере.

Также известно, что 23 ноября президент примет участие в саммите лидеров ОДКБ, который состоится в Минске. Российский лидер посетит мероприятие очно. Кроме того, Путин собирается принять участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey.