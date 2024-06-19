Раскрыто число детей, погибших в результате обстрелов ВСУ Кузнецова: около 300 детей погибли при обстрелах ВСУ с 2014 года

Фото: МО Украины

Около 300 детей погибли в результате обстрелов ВСУ с 2014 года, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, потерпевшими за этот период признаны 24 340 детей.

Потерпевшими (в результате обстрелов ВСУ. — NEWS.ru) признаны 24 340 детей, убито около 300 детей. Ранения получили тысячи детей, среди них из-за подрыва мин погибли 11 детей, ранены 22 ребенка. С начала 2024 году удары ВСУ по мирным объектам усилились на 50%, в этом же году погибли 27 детей, ранены 78 детей, — заявила Кузнецова.

В ходе выступления она продемонстрировала осколки снарядов, которыми ВСУ обстреливали Луганск. Кузнецова подчеркнула, что это вооружение производства стран НАТО. Вице-спикер нижней палаты парламента призвала коллег еще раз проанализировать и увидеть причины молчания международных организаций по этому поводу.

Ранее Международная федерация журналистов выступила с осуждением убийств российских журналистов Валерия Кожина и Никиты Цицаги в Донбассе в результате удара Вооруженных сил Украины. Организация призвала провести тщательное расследование гибели сотрудников российских СМИ. Корреспондент NEWS.ru погиб 16 июня в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в ходе продолжающихся боев в районе Угледара.