Раскрыта сумма долга, из-за которой могут не выпустить из России ФССП: гражданам могут ограничить выезд из России из-за долга в 10 тысяч рублей

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При долге от 10 тысяч рублей россиянам могут ограничить выезд из страны за рубеж, заявили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов РФ. Пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести соответствующее постановление.

Если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей, требований неимущественного характера, а также иных требований имущественного характера, — сказали в ведомстве.

В ФССП отметили, что если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не на его основании, то пристав или взыскатель могут обратиться в суд с требованием ограничить должнику выезд из РФ. После этого служащий ведомства выносит временное ограничение на выезд должника из страны.

Ранее адвокат Екатерина Духина сообщила, что устаревший российский паспорт россияне во время пребывания за рубежом могут обменять на новый. Однако гражданам РФ придется оплатить штраф и вернуться на родину за новым удостоверением личности. За рубежом получить его не удастся. С истекшим внутренним получить новый документ за пределами РФ — задача по сложности близкая к невозможной, подчеркнула правозащитница.