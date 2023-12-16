Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили командный пункт ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили опорный командный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Выявить цель и скорректировать огонь артиллеристам помогли операторы БПЛА.

Ведомство опубликовало видео, демонстрирующее боевую работу артиллеристов. На кадрах показан момент ведения огня одной из гаубиц, замаскированной в лесном массиве.

Действуют бойцы максимально оперативно. С момента получения координат до выстрела проходит не более двух-трех минут, — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны сообщило о ликвидации на Купянском направлении расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе одного танка, двух БМП и живой силы. В ведомстве отметили, что противник попытался скрыться, однако вначале группа была остановлена, а после корректировки огня удар был нанесен не только по машинам, но и по украинским военным. В министерстве добавили, что цели появились внезапно, однако российские расчеты всегда находятся на дежурстве.