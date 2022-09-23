«Пятая колонна»: в ГД не поверили сообщениям о нарушениях при мобилизации Депутат ГД Швыткин усомнился в правдивости сообщений СМИ о нарушениях в ходе мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин усомнился в правдивости сообщений о нарушениях, допускаемых военкоматами при частичной мобилизации. В беседе с «Подъемом» он предположил, что подобную информацию распространяет «пятая колонна».

Тому, что пишут некоторые средства массовой информации, верить надо в пол-уха. Сейчас, понятно, работает и «пятая колонна», и различные Telegram-каналы, информационные каналы с целью провоцирования саботажа частичной мобилизации, — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что если факты нарушений есть, то они будут проверены военной прокуратурой. Дополнительные проверки по сообщениям СМИ не нужны.

Но я сомневаюсь, что такие факты имеют место быть, потому что сегодня достаточно людей, которые обеспечат выполнение поставленных задач, — заключил Швыткин.

Ранее коллега Швыткина, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. В частности, повестки приходили людям, не подходящим по возрасту, не служившим в армии и не имеющим военной специальности. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.