«Путина услышали»: Песков о мировом рейтинге интервью президента Карлсону Песков: интервью Путина Карлсону стало месседжем международной аудитории

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с телеведущим Павлом Зарубиным он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.

Общаясь с американским журналистом, Путин посылает такой месседж международной аудитории, не только Соединенным Штатам Америки, а и в Европу и во всех других направлениях. Не всем хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступно для простых американцев, — сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, в Кремль и раньше поступало много запросов на беседу с главой государства. С начала СВО британские, американские и европейские вещатели «достаточно настойчиво» просят об этом, добавил Песков. Он отметил, что первые цифры по просмотрам интервью с Карлсоном превышают показатели самых рейтинговых вещателей в мире.

Таким образом, главная задача — чтобы Путина услышали и увидели — мне кажется, вполне успешно достигнута, — заключил Песков.

Ранее Песков сообщил, что Путин достаточно быстро согласился дать интервью Такеру Карлсону, который сам обратился с таким предложением. По его словам, еще до беседы были опасения, что на американского телеведущего в США «начнутся гонения». Песков отметил, что Карлсон понимал, что его ждет, и сейчас ему приходится «несладко».