Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с телеведущим Павлом Зарубиным он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.
Общаясь с американским журналистом, Путин посылает такой месседж международной аудитории, не только Соединенным Штатам Америки, а и в Европу и во всех других направлениях. Не всем хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступно для простых американцев, — сказал представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря, в Кремль и раньше поступало много запросов на беседу с главой государства. С начала СВО британские, американские и европейские вещатели «достаточно настойчиво» просят об этом, добавил Песков. Он отметил, что первые цифры по просмотрам интервью с Карлсоном превышают показатели самых рейтинговых вещателей в мире.
Таким образом, главная задача — чтобы Путина услышали и увидели — мне кажется, вполне успешно достигнута, — заключил Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин достаточно быстро согласился дать интервью Такеру Карлсону, который сам обратился с таким предложением. По его словам, еще до беседы были опасения, что на американского телеведущего в США «начнутся гонения». Песков отметил, что Карлсон понимал, что его ждет, и сейчас ему приходится «несладко».