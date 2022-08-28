Путин заявил о вкладе шахтеров в укрепление индустриальной мощи России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра. В поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля, он особо указал на вклад, который сегодняшнее поколение шахтеров вносит в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности России.

Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы, — отмечается в поздравлении.

Путин подчеркнул, что работники по праву гордятся именами и достижениями выдающихся предшественников, а также горняцкими династиями. Президент пожелал работникам отрасли успехов, доброго здоровья и благополучия.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поздравил работников железной дороги с их профессиональным праздником. Глава государства отметил героизм сотрудников отрасли и выразил надежду на то, что их профессионализм позволит в будущем добиваться поставленных задач в экономике. Путин отметил, что отечественная железнодорожная отрасль имеет огромный потенциал для качественного роста.