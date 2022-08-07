Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником Путин заявил, что железнодорожная отрасль России будет развиваться несмотря на трудности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил работников железной дороги с их профессиональным праздником. Глава государства отметил героизм сотрудников отрсли и выразил надежду на то, что их профессионализм позволит в будущем добиваться поставленных задач в экономике. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой — 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что отечественная железнодорожная отрасль имеет огромный потенциал для качественного роста. Она будет развиваться, несмотря на трудности. Ожидается наращивание пропускной способности магистралей, планируется расширение и обновление железнодорожной сети.

Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба, — пояснил Путин.

Он также добавил, что создатели железнодорожного комплекса России являются не только профессионалами, но и героями. По словам Путина, подвигом являются строительство Транссиба и БАМ, а также других магистралей в сложнейших условиях.

День железнодорожника — профессиональный праздник, в который отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли.В России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии и Болгарии празднуется ежегодно в первое воскресенье августа.

Впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова № 68 от 28 июня (10 июля по новому стилю) 1896 года и стал первым профессиональным праздником сотрудников железнодорожного транспорта не только в Российской империи, но и в Европе.